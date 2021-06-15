Son dakika: SİLİVRİ'DE İKİ AYRI YANGIN - Son Dakika

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

SİLİVRİ'DE şömine ateşinin tutuşturmasıyla villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. 6 katlı binanın 3. Katındaki dairede çıkan bir başka yangın da itfaiye ekiplerince söndürülürken 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi 3285 Sokak'ta bulunan villada çıktı. Çatıdan dumanların geldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay gelen Silivri ve Büyükçekmece İtfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Şömine ateşinin tutuşturmasıyla çıktığı öğrenilen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu. Bir başka yangın ise, Fevzi çakmak caddesinde bulunan 6 katlı binanın 3. Katında çıktı. Dairenin oturma odasında bulunan prizden çıkan kıvılcımlar, çekyatları tutuşturdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında daire bulunan ve dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu.