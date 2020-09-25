Silivri'de kamyonette çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı - Son Dakika

SİLİVRİ'de seyir halindeki kamyonette yangın çıktı. Sürücü kamyonu yolun sağına çekerken alevler ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Olay, saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikameti Mavi Yelken mevkiinde yaşandı. İddialara göre, seyir halindeki kamyonetin sürücüsü araçtan yükselen dumanları fark ederek aracı yolun sağına çekti. Bu sırada alevler ağaçlık alana da sıçradı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, yangın bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.