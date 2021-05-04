Silivri'de kuşları öldüren 'çelik ağ' - Son Dakika

SİLİVRİ sahilinde, kerkenezlerin ve bazı göçmen kuşların yuva yaptığı falezler, heyelanı önlemek amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından çelik ağlarla kaplandı. Çelik ağlara takılan kuşlar birer birer ölmeye başladı. Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan, "Kuşlara hapishane yaptılar" dedi. İBB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çelik ağların bir kısmı örüldükten sonra Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan ile yerinde inceleme yapıldı, kerkenezlerin yuvasına girebilmesi içini ağlarda belirli çapta delikler açılması kararlaştırıldı. Bahse konu iş tamamlanma aşamasında olup, gerekmesi halinde delik sayısı ve çapı artırılabilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Silivri İskele Meydanı Boşnak Bahçe'deki falezlere, kaya ya da taşme ihtimaline karşı İBB tarafından 900 metre uzunluğunda yapılan çelik ağlar, kuş popülasyonları için büyük tehlike oluşturuyor. Her yıl nisan-mayıs aylarında gelen kerkenez, güvercin, saksağan ve kargaların göç yolu üzerine yapılan tel örgüler, kuşların takılıp ölmesine neden oluyor. İBB Beyaz Masa'ya edilen şikayetler üzerine tel örgüler arasına yapılan 35 santimetrelik delikler ise yetersiz kaldı. Uzmanlar çelik ağların bir an önce kaldırılmasını aksi halde kuş popülasyonunun büyük ölçüde zarar göreceğini söyleyerek, yetkililerden çözüm istedi.

"BENİM YAPTIĞIM DİLEKÇELERLE DELİK AÇMAK MECBURİYETİNDE KALDILAR"

Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan, daha önce birçok kez dilekçe yazdığını, en son İBB Beyaz Masa'dan sorunu karşılamayan bir cevap aldığını söyledi. Korsan, "Falezler zaman zaman kopup kayıyorlar. Burada dolaşan halka zarar vermesin diye çektiklerini ifade ettiler ama detaylı bilgi yok. Ben ilk yapılırken geldim baktım. Yuvalara girecek yer bırakmıyorlar. Dedim buralara delik açılması gerekiyor. Yani her çekilen tele üç tane delik açarsanız kuşlar girip yuvalarına girip çıkarlar. 'Biz anıtlardan izin almadan açamayız dediler.' Silivri Belediyesi 'ne, Beyaz Masa'ya, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na üç dilekçe yazdım. Açmak mecburiyetinde kaldılar. Çünkü bir kerkenez kanatlarını açtığında 75 santimetre oluyor. Yani burayı 80 santimetre civarında delik açılması gerekiyor. Onlar açtılar 35 santimetre delik. Yani serçe mi girecek buradan içeri?" diye konuştu.

"KUŞLARA KUŞ HAPİSHANESİ YAPTIK, SÖKÜLÜP İSTİNAT DUVARI YAPILMALI" Başkan Korsan, sözlerine şöyle devam etti;"Şimdi gerekli kurumlara yazışmaları yapacağız. Kuşlara kuş hapishanesi yaptık biz burada. Kuşlara, kerkenezlere hapishane yaptık, güvercinlere hapishane yaptık. Zaten delik açmışlar on tane onbeş tane. Buraya yüzlerce delik açılması gerekiyor. Bir güvercin girdi çıkamadı. İtfaiyeye haber verdik, gelinceye kadar hayvan öldü. Tellere çarpa çarpa. Yani yavrular nasıl çıkacak buradan yarın öbür gün? Bunun yerine buraya L şeklinde, istinat duvarı yapılmalı."

"BİR DOĞAN TÜRÜNÜN İSTANBUL'DA BİLİNEN TEK ÜREME NOKTASI"Kuş Gözlemcisi Metin Tuncer ise, tel örgü yerine başka bir çözüm yoluna gidilmesi gerektiğini vurguladı. Tuncer, "İstanbul çok önemli bir göç noktası. Yüzlerce farklı kuş türü buradan göç yapıyorlar, üreme amacıyla. Afrika'dan başlayan göç, Kuzey ülkelerine kadar devam ediyor. Şu anda konuştuğumuz kuş türü küçük kerkenez. Bir doğan türü ve İstanbul'da bilinen tek üreme noktasındayız şu anda. Belki de gördüğünüz uçan kuşlar, burada doğdular. ve kendi yavrularını dünyaya getirmek için binlerce kilometre yol yaparak buraya geldiler. Ama belediyenin sürpriziyle karşılaştılar. Tamamen insanları düşünerek yapılmış iyi niyetli bir çalışma ama yanlış yapılan bir çalışma. Çünkü üzeri kapandığı için bu kuşların hem yuvalarına girmeleri çıkmaları çok zorlaşıyor hem de doğacak yavruların o telin dışına çıkması imkansız hale geliyor" ifadelerini kullandı.

"BELİRLİ MESAFELERDE DELİKLER AÇILMIŞ AMA MAALESEF YETERLİ DEĞİL"Önlem amaçlı yapılan tel örgülerin kuş türlerine ciddi anlamda zarar vereceğini söyleyen Metin Tuncer, "Bu anlamda hızlı bir şekilde bu tellerin kaldırılması gerekiyor. Geçici çözümler üretilmiş, belirli mesafelerde delikler açılmış ama maalesef yeterli değil. Çok fazla telef olmuş kuş var, tellere takıldığı için. Dolayısıyla yetkililerin en hızlı şekilde bu telleri kaldırması ve daha sonra bu işin uzmanlarıyla tekrar burada bir çözüm üretilmesi yoluna gidilmesi lazım. Sadece kerkenezler için değil, tüm diğer kuş türleri için ki burada güvercinler, saksağanlar, kargalar hep birlikte yaşıyorlar. Maalesef giriş çıkışları kesinlikle kapatılmış durumda" şeklinde konuştu.

İBB'DEN AÇIKLAMAKonu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ies yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Çelik ağların bir kısmı örüldükten sonra Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan ile yerinde incelemelerde bulunulmuş olup, kerkenezlerin yuvasına girebilmesi ile ilgili ağlarda belirli çapta delikler açılması kararlaştırılmıştır. Şantiye sahasında 1 adet numune yapılarak Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan'dan onay alınmış ve en küçüğü 35 cm çapında olmak üzere 40 cm'e kadar çapları değişen delikler aralıklı olarak açılmıştır. İş devam ederken Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan ile görüşmeler devam etmiş ve yapılan imalat ile ilgili görüşleri alınmıştır. Bahse konu iş tamamlanma aşamasında olup, gerekmesi halinde delik sayısı ve çapı arttırılabilecektir" denildi.