Silivri'de plastik üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fevzipaşa Mahallesi Söğüt Caddesi'ndeki plastik taşıma bandı üretimi yapılan bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika işçilerini tahliye eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.