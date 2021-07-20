Silivri'de silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı - Son Dakika

SİLİVRİ'de bir kadın evine giderken kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay, saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle'de yaşandı. Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın evine giderken kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıyı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan kadın yerde yardım beklerken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.