Son dakika haberi | Silivri'de trafik kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Silivri'de trafik kazasında 1 kişi öldü

20.07.2022 03:56

Edinilen son dakika haberine göre Kaza yeri Kazaya karışan araçlar Ekiplerin kazaya müdahalesi İSTANBUL (AA) – Silivri D-100 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza yeri

Kazaya karışan araçlar

Ekiplerin kazaya müdahalesi İSTANBUL (AA) – Silivri D-100 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Silivri D-100 karayolu İstanbul istikametinde seyreden 34 RT 5090 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu 34 CON 774 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle 34 RT 5090 plakalı otomobil takla atarak yol kenarına savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, M.G. (17) olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden gencin cenazesi morga götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
500
Son dakika: KASTAMONU - Trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Son dakika: KASTAMONU - Trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Son dakika haber: İki aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Son dakika haber: İki aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Silivri'de trafik kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:06 Astana zirvesinin ardından Beyaz Saray'dan "tahıl koridoru" sözleri: Erdoğan müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor
01:03 Tahran'daki üçlü zirvede üç liderden de Suriye için farklı öneriler geldi
01:00 İsmailağa Cemaati'nden kaset tehdidinde bulunan Saadeddin Ustaosmanoğlu'na tepki: Mezkûr şahsın cemaatimiz adına açıklama yapma yetkisi yoktur
00:49 Bolu'da 52 kişinin içme suyundan zehirlendiği olayda 10 vatandaş yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 Üçlü zirveye bu gergin anlar damga vurdu: 1 dakika boyunca Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in rahatsızlığı suratına yansıdı
00:42 "Kaset" tartışmasıyla uğraşan Cübbeli Ahmet'ten "FETÖ çıkışı: Kasetleri çıkarmayan melundur! Allah'ın laneti üzerine olsun!
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:49 Keçiboynuzu çalarken uyaran komşulara ateş açtılar: 1 ölü, 2 yaralı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 04:34:01. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Silivri'de trafik kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement