Son dakika... SİLOPİ'DEKİ SAKİNE CİNAYETİNE 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son dakika... SİLOPİ'DEKİ SAKİNE CİNAYETİNE 1 TUTUKLAMA

16.05.2022 11:08

Son dakika haberleri... ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki çöp toplama alanında bıçaklanıp öldürüldükten sonra yüzü yakılmış cesedi bulunan Sakine Kültür (37) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden İbrahim Barkın tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki çöp toplama alanında bıçaklanıp öldürüldükten sonra yüzü yakılmış cesedi bulunan Sakine Kültür (37) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden İbrahim Barkın tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi yakınlarındaki şehir çöplüğünde geri dönüşüm malzemesi toplayanlar, yüzü yakılmış kadın cesediyle karşılaşınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 6 bıçak darbesi tespit edildi. Yapılan araştırmada cesedin, Silopi'de yaşayan 5 çocuk annesi Sakine Kültür'e ait olduğu saptandı. Olayla ilgili İbrahim Barkın ile Y.K. ve H.K. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Barkın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. Otopsisi tamamlanan Sakine Kültür'ün cenazesinin Van'a gönderildiği belirtildi.

Son dakika... SİLOPİ'DEKİ SAKİNE CİNAYETİNE 1 TUTUKLAMA
Son dakika... SİLOPİ'DEKİ SAKİNE CİNAYETİNE 1 TUTUKLAMA
Son dakika... SİLOPİ'DEKİ SAKİNE CİNAYETİNE 1 TUTUKLAMA
Son dakika... SİLOPİ'DEKİ SAKİNE CİNAYETİNE 1 TUTUKLAMA

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Silopi, Sakine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... SİLOPİ'DEKİ SAKİNE CİNAYETİNE 1 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... SİLOPİ'DEKİ SAKİNE CİNAYETİNE 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
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