Son Dakika: Silvan'daki tarihi konağın restorasyonu için ödenek çıktı - Son Dakika

Silvan'daki tarihi konağın restorasyonu için ödenek çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Kale Mahallesindeki surların üstünde bulunan tarihi Ali Ağa Konağında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil işlemi yapıldıktan sonra restorasyon çalışması başlatıldı.

Silvan'da 130 yıllık Ali Ağa Konağının restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığından ödenek ayrıldı. Kale Mahallesi muhtarı Murat Ateş, ilçedeki tüm tarihi mekanlara sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Ateş, "Tarihi yapılarımıza sahip çıkma adına Tarihi Koruma Vakfı başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına defalarca müracaatımız olmuştur. Bu müracaatlarımızın neticesinin ilk meyvesini almış bulunmaktayız Diyarbakır Müzeler Müdürlüğü, Tarihi Koruma Vakfı Müdürlüğü çalışma başlattı. Ali Ağa Konağı bizim için bir başlangıç olmuştur. Tarihi konağımızda da iki gündür çalışmalara başlandı. Silvan tarihi olarak bir çok alanda öncülük yapmaktadır. Eminim yetkililer bu sesimize kulak verir, Ali Ağa Konağı bir başlangıç olur. Üstünler Konağı, Azizoğlu Konağı, Hasuni mağaraları, Malabadi Köprüsü daha bunlar gibi binlerce yapı Silvan'da var. Silvan surları Diyarbakır surlarıyla hemen özdeş bir geçmişe sahiptir. Bunlarında gün yüzüne çıkması için çalışmalarımız devam etmektedir. Eminim bunları da Silvan turizmine kazandıracağız" dedi.

Konağa isimi verilen Ali ağanın torunu Ali Galip Özkan, yaklaşık 130 yıllık konağın bugüne kadar geldiğini söyledi. Özkan, "2004 yılında yapı tescillendi. Kültür ve Turizm Bakanlığının bize gönderdiği ödenekle restorasyon çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Temennimiz bize daha iyi bir para göndermeleri, teşekkür ediyoruz Kültür ve Turizm Bakanlığına en azından bir başlangıç oldu. Bu sadece Ali Ağa konağıyla sınırlı kalmamalı Silvan bir açık hava müzesidir. Nihayetinde Üstünler Konağı, Azizoğlu Konağı, bun yanında hasuni mağaraları, Malabadi Köprüsü, kırık minare, yani Silvan başlı başına bir cennet, bunlara Kültür Bakanlığımızın sahip çıkması gerekiyor. Özellikle Silvan'ın turizme kazandırılması gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu.