Son dakika... Simav'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A. ve H.A'nın uyuşturucu bulundurduğu ve sattığı iddiasına ilişkin çalışma başlattı.

Şahısların bulunduğu aracı durduran ekipler, araçta ve Gediz'deki ikametlerinde yaptıkları aramada, M.A'nın evinde saksıya ekilmiş 3 kök esrar, H.A.'nın evinde ise uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 1 şişe, 40 gr esrar maddesi, tütün-esrar karışımı bir madde ve ruhsatsız kurusıkı silah ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.A, ifadesinin ardından salıverildi. H.A. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.