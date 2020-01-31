Son Dakika! Simon Falette, Fenerbahçe'nin Trabzonspor kafilesinde yer aldı. - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika! Simon Falette, Fenerbahçe'nin Trabzonspor kafilesinde yer aldı. - Son Dakika Spor

Son Dakika! Simon Falette, Fenerbahçe'nin Trabzonspor kafilesinde yer aldı.

6 saat önce

Fenerbahçe'nin lisansını çıkarttığı Simon Falette, Trabzonspor ile oynanacak maçın kadrosunda yer aldı.

Son Dakika! Simon Falette, Fenerbahçe'nin Trabzonspor kafilesinde yer aldı., System.String[]

Fenerbahçe'nin lisansını çıkarttığı Simon Falette, Trabzonspor ile oynanacak maçın kadrosunda yer aldı.


Alper Potuk ve Zanka ise kamp kadrosunda yer almadı.


Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı için kamp kadrosu şöyle;


Altay Bayındır, Harun Tekin, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.



Mevlüt Erdinç, Alper Potuk, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:57 
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YORUMLAR (1)


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