Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti hakkında 3 şüpheli "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı - Son Dakika
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti hakkında 3 şüpheli "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı

03.01.2023 21:10

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüpheliler Vedat B., Hakan S. ve Zekeriya A. "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş 30 Aralık Cuma günü Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cinayet soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden Vedat B., Hakan S. ve Zekeriya A. "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan olay sonrası harekete geçen Ankara Asayiş şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin motosikletli iki saldırgan tarafından gerçekleştirdiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen motosikletli 2 saldırganın bir fotoğraf karesi polise gönderildi. Bir vatandaş tarafından çekilip polise gönderilen fotoğrafta, motosikleti kullanan zanlının kasklı, silahı kullanan zanlının ise kasksız kapüşonlu olduğu görüldü. Bu fotoğraf karesi operasyonel birimlere dağıtıldı.

"PARA İÇİN YAPTIK"

Ayrıca gözaltındaki bir şüphelinin saldırıyı itiraf ettiği ve "Para için yaptık." dediği öğrenildi. Emniyet kaynakları ise soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bilgisini verdi.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak gidenleri sert bir dille eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı. Sinan Ateş evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Sinan Ateş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti hakkında 3 şüpheli 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı - Son Dakika


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