Son Dakika | Sınav yolunda kaza yapınca imtihana giremediler - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Sınav yolunda kaza yapınca imtihana giremediler

18.06.2022 11:27
Son Dakika | Sınav yolunda kaza yapınca imtihana giremediler

Son dakika haberi: Nazilli'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Nazilli'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobil ve elektrikli bisikletteki yolcu konumundaki her iki şahsın da kaza nedeniyle sınava giremediği öğrenildi.

Kaza, Nazilli Yeşil Mahalle 1859 sokak ile 1866 sokak kavşağında sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 1859 sokaktan Nazilli Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeki Y. K. (33) idaresindeki elektrikli bisikletli, 1866 sokaktan kanal yolu istikametine seyir halinde olan M. K. idaresindeki 09 NH 503 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkiyle savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü Y. K. (33) ve arkasında yolcu konumunda bulunan S. H. (29) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Y. K.'nın hayati tehlikesinin olmadığı, yolcu konumundaki S. H.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşma başlattı.

Kazada ağır yaralanan S. H.'nin ve otomobil içinde yolcu konumunda olan M. K.'nın kızının bugün yapılan üniversite sınavına girecekleri ve M. K.'nın kızının da kazanın etkisiyle şoka girerek sınava giremediği öğrenildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Ağaçtan dereye düşen şahsı itfaiye kurtardı Ağaçtan dereye düşen şahsı itfaiye kurtardı Demirel, vefatının 7. yılında Nazilli'de anıldı Demirel, vefatının 7. yılında Nazilli'de anıldı
Kaynak: İHA

Nazilli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Sınav yolunda kaza yapınca imtihana giremediler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 11:36:40. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Sınav yolunda kaza yapınca imtihana giremediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement