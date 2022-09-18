Son Dakika | SINAVA GEÇ KALAN ADAYLARIN YARDIMINA POLİSLER YETİŞTİ

Son dakika gelişmesine göre KARABÜK'te, yeniden düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan adayların imdadına polis ekipleri yetişti.

KARABÜK'te, yeniden düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan adayların imdadına polis ekipleri yetişti. Geç kalan adaylar, polis araçları ile sınava girecekleri okullara götürüldü. Karabük Üniversitesi'nde KPSS'ye girecek adaylar kampüs girişinde durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi ve kimliklerini gösteren adaylar, yapılan üst aramasının ardından sınav için kampüse alındı. Geç kalan bazı adaylar, koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Bazı öğrenciler ise kampüs girişinde bekleyen minibüs ile sınava yetiştirilmeye çalışıldı. Bazı adayların imdadına ise polis ekipleri yetişti. Geç kalan adaylar, polis araçları ile sınava girecekleri binalara götürüldü. (DHA)

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