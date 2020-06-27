Son Dakika: Sınavda alınan tedbirler duraklarda alınmadı - Son Dakika

Son Dakika: Sınavda alınan tedbirler duraklarda alınmadı

Son dakika genel haberi... Sınavda alınan tedbirler duraklarda alınmadı -Ne dakikalarca otobüs bekleyen öğrenciler ne şoförler sosyal mesafe tanımadı Gaziantep'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrasında yaşanan yoğunluk nedeniyle tam bir hengama yaşandı.

Sınavda alınan tedbirler duraklarda alınmadı

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-Ne dakikalarca otobüs bekleyen öğrenciler ne şoförler sosyal mesafe tanımadı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrasında yaşanan yoğunluk nedeniyle tam bir hengama yaşandı. Sınav için alınan tedbirler otobüs duraklarında adeta çöp olurken, ne dakikalarca bekleyen öğrenciler ile veliler ne de sürücüler sosyal mesafe tanımadı.

Gaziantep'te YKS sınavının ilk oturumunun saat 13.00 itibariyle sona ermesinin ardından toplu taşıma ile evlerine gitmek isteyen öğrencilerden lazıları otobüs duraklarına akın etti. Ne durakta otobüs bekleyen öğrenciler ile velileri, ne de şoförler sosyal mesafe kurallarına uymadı. Arkadaş grubu ile birlikte yakın mesafede sohbet ederek otobüs bekleyen öğrencilerden, yoğun ve kalabalık halde otobüse binmeyi başaranlar ise adeta balık istfi gibi üstüste yolculuk etti.

Tedbirler çöpe gitti

Dolu gelen araç ve sefer yetersizliği nedeniyle dolmuşlara binmemeyen öğrenciler ise dakikalarca otobüs bekledi. Sefer yetersizliğinden yakınan öğrenciler, alınan tedbirlerin çöpe gittiğini belirterek, kent yetkililerine çağrıda bulundu.. Öğrenciler sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen yoğunluk yaşanmasına şaşırdıklarını belirterek, tepki gösterdi.

Işıklarda trafik yoğunluğu

Sınava ailesi ve özel araçları ile giden öğrenciler ise yoğun trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. Öğrenciler, trafik ışıklarında oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle normal zamanda 15-20 dakikada gidebildiği evlerine yaklaşık 1 saatte geri dönebildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Gaziantep, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 17:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son Dakika: Sınavda alınan tedbirler duraklarda alınmadı - Son Dakika

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