Sincan Belediyesi, huzurlu ve güvenli bir ortam sunmak için ilçedeki parklar, alt geçitler, konaklar, hizmet binaları, köyler ve muhtelif noktaları bin 500 adet güvenlik kamerasıyla 7/24 kayıt altına alıyor.

Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen güvenlik kamera sistemleri, 8 yıldır Sincanlılara huzurlu bir ortam sağlıyor. Kapsam bakımından Türkiye çapında ilk olma özelliği taşıyan kamera sistemi ile 235 farklı noktada toplam bin 500 adet kamera ile Sincan 24 saat kaydediliyor. Turistik mahiyetteki kameralar, "seyret.sincan.bel.tr" adresinden ve Sincan Belediyesi mobil uygulaması üzerinden canlı olarak seyredilebiliyor. Memleket hasreti çeken, köyünü/mahallesini özleyen Sincanlılar canlı kameralar ile bir nebze de olsa memleket hasreti giderebiliyor.

Kurulan kamera sistemi, ilçedeki emniyet ve jandarma kuvvetleri için de büyük kolaylık sağlıyor. Büyük ölçüde caydırıcılık sağlayan güvenlik kamera sistemi, gerçekleşen adli olaylarda da önemli rol oynuyor. 2020 yılının ilk 6 ayında 150 farklı adli olay için kamera görüntüsü veren Sincan Belediyesi, 8 yılda toplamda 2 bine yakın vakanın çözümünde kilit taşı üstlenerek daha güvenli bir hayat için destek oldu.

Ayrıca nikah törenleri, özellikle pandemi dolayısıyla çiftlerin uzakta olan ve bu özel güne katılamayan yakınları tarafından "seyret.sincan.bel.tr" adresinden canlı olarak seyredilebiliyor. Sincan Belediyesi'nin Belediye Nikah Salonu'nda hizmete sunduğu projeye olan ilgi her geçen gün daha da artarken, nikah salonunda iki adet çekim yapan kamera ile nikah sevinci çiftlerin yakınları tarafında da yaşanabiliyor. - ANKARA