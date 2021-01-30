Sındırgı'da sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı
BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sulama kanalına düşen ve yaralanan karacayı Sındırgı itfaiye birimi kurtardı. Yaralı karacaya veteriner hekim ilk müdahalesini yaptıktan sonra kurulanarak, ilk yardımı yapıldı.
Olay Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Cüneyt mahallesinde meydana geldi. Sulama kanalı civarında bulunan vatandaşların sulama kanalına düşen karacayı görmesi üzerine Sındırgı İtfaiye ekipleri olaya müdahale ettiler. Ekipler sulama kanalına inerek, çıkardıkları karacanın bacağının yaralı olması üzerine veteriner hekim çağırdılar. Gelen veteriner hekimin yaralı karacanın ayağıma ilk müdahaleyi tapıp sarmasından sonra Balıkesir'den gelen Orman Bölge Müdürlüğüne ait Yaban Hayvanlarını koruma ekibine teslim ettiler.
Kaynak: İHA
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