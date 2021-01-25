Son dakika! Sındırgı'daki 9 köyde hiç koronavirüs vakası görülmedi - Son Dakika

Sındırgı'daki 9 köyde hiç koronavirüs vakası görülmedi

Sındırgı'da son bir haftada vaka sayısı sıfıra düştü

BALIKESİR - Türkiye'de korona vakalarının başladığı günden bu yana Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin 9 kırsal mahallesinde hiç vakaya rastlanmadı. Mahalleli muhtarlar vasıtası ile devletin getirdiği kurallara, maske ve mesafeye uyduklarını, bu sayede virüsten korunduklarını söyledi.

İkinci dalgada 270 kişiye kadar ulaşan vaka sayılarında bile Sındırgı ilçesinde hiç karantina uygulanmadı. Sındırgı'nın kırsal mahalleleri Bayraklı, Bulak, Bükrecik, Çamalanı, Çılbırcı, Dedeler, Devletlibaba, Gözören, Yaylacık kırsal mahallelerinde de hiçbir Kovid 19 vakasına rastlanmadı. İlçe genelinde Covid 19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da Balıkesir geneline nazaran düşük seyretti.

Muhtar Şensöz, "Kurallara uyduk ve önlem aldık"

Sındırgı'nın kırsal mahallelerinden Çılbırcı mahalle muhtarı Mesut Şensöz, pandemi süresince köylerinde hiçbir vakaya rastlanmadığını bunu da aldıkları önlemlere bağlayarak, "Pandemi çıkalı 1 yıl oldu. Çok şükür mahallemizde kurallara uyulduğundan dolayı 1 tane vakamız bulunmadı. Bu da halkımızın bize duyarlılık gösterdiğinden dolayı, biz gerekli uyarıları yaptık. Devamlı halkımızdan iç içe olduk dedik. Misafirliğe gitmeyin, kimseyle muhatap olmayın, gelen dışarıdan gelen vatandaşlarımızı uyardık. Fazla insanlarla haşır neşir olmayın dedik. Yani bu almış olduğumuz tedbirlere, devletimizin almış olduğu tedbirlere harfiyen uyduk. Yani çok şükür hiçbir vaka görülmedi. İnşallah bundan sonra da olmaz" dedi.

Köy sakinlerinden Fevzi Emre'de yaptığı açıklamada, "Köyümüz tertemiz. Zaten muhtarımız genelde valiliğin ya da kaymakamlığın bildirisine göre her ne olduysa şartlar ne gerektirdiyse muhtarımız anonsuyla birebir ilgilenmesiyle köyümüzde böyle bir vaka görülmedi. Biz köylü olarak dışardakiyle pek samimi olmadık samimiyet kurmadık gelenle gidenle. Artı birbirimize pek gelip gitmedik, törenlere fazla katılmadık" dedi.

Kovid 19 vakasının görülmediği diğer kırsal Çamalanı mahallesinin Muhtarı Şaban Kürcan da, "Köyümüz 130 hane ve 300 nüfuslu. Kovid-19 hastalığı 1 yıldan beri sürmektedir. Ama benim köyüme Allah'ıma şükür daha şu anda vaka sayısı çıkmamıştır. Vaka yoktur. Bundan sonra da inşallah olmaz. Tedbirler milleti bir araya getirmedik. Maskesiz durdurmadık. Herkese maske kullandırdık. Toplu halde oldukları zamanda ayırmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

Bulak kırsal mahallesi muhtarı Erol Karanfil'de kurallara uyduklarını belirterek, "Mahallemizde Covid hastalığı nedeniyle kurallarımıza uyduk. Mahalle halkımız tamamen devletimizin ve sağlık bakanımızın söylemiş olduğu kuralları uyguladık. Allah'a şükür bugüne kadar hiçbir şekilde vaka olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz bu şekilde atlatırız" dedi.

Başkan Yavaş, "Halkımızla beraber bu salgını yeneceğiz"

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ta 9 kırsal mahallede Kovid 19 hastalığının görülmediğini ve bundan dolayı çok sevindiklerini belirterek, "Bir yıldan beri bütün dünyayı saran pandemi dolayısıyla hakikaten hayatımız alt üst oldu desek yeri. Ama özellikle bu süreçte insanlar İstanbul, Ankara gibi büyük metropollerde ciddi manada sıkıntılar çektiler. Ama Sındırgı gibi doğal şehir olan yüzde 57 si ormanlarla çevrili mükemmel bir ilçede yaşadığımızdan dolayı belki bu sürecin en az zararla atlatan ilçelerinden birisiyiz. Yani ilçemiz hakikaten bu salgın hastalıkta çok az bir miktarda sıkıntıya düştü desek yeri. 270lere kadar hasta sayımız yükseldi ikinci etapta. Ama şu anda sayılar 20ye kadar düştü. ve şu son 5-6 günden beri de ilçemizde hiç vaka gözükmüyor. Bundan dolayı çok şükrediyoruz Rabbime. İnşallah bütün dünyada, Türkiye'de, bütün şehirlerimizde bu pandemi bir an önce geçer. ve Sındırgı bu pandemide en az yara alanlardan biri olduğunu söylemiştik. ve bu konuda baktığımızda ilçemizde şimdiye kadar hiç karantina, köy bazlı mahalle bazlı olmadı. 75 tane toplam mahallemiz var. Bu 75 mahallemizin 9'unda ise hiç vaka görülmedi. Yani bu konuda hakikaten tedbirlere uyan bir Sındırgıdan dolayı ben halkımızı, muhtarlarımızı ve bu işe emek veren belediye personelimizi, hastane personelimizi, sağlık personelimizi tebrik ediyorum. Olanlarda da vefatımız bugün Onlarla ifade edilebiliyor ancak rakamlar. Sındırgı olarak belki bu işte şanslı olan yerlerden birisiyiz. Çünkü hem bir dağınık yerleşmemiz var. Hem tabiatın içinde insanlar. Zaten tarlada takka da farklı yerlerde çalışırken pandemiye en az maruz kalıyor. Çok şükür 9 mahallemizde hiçbir vaka şimdiye kadar olmadı. Bundan dolayı biz mutluyuz" dedi.