"Nilüfer Aydan" ismiyle tanınan sinema oyuncusu Aydan Canbula'nın "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Aydan Canbula ile avukatı katıldı.

Savunmasını yapan sanık Canbula, dava konusu paylaşımlarının hakaret olduğuna dair iddiayı kabul etmediğini belirterek, "Paylaşımlarda hakaret anlamında kötü bir söylem yoktur. Sade bir vatandaş olarak eleştiri hakkımı kullandım. Evimin arka bahçesinde zaman zaman gençler ile tiyatro, sinema, şiir üzerine sohbetlerimiz oluyor. Bazen gözlüğüm yanımda olmadığı için telefonumda bu gençler tarafından sosyal medyada paylaşım yapıldığı da oluyor. Dava konusu paylaşımların hangisini ben yaptım bilemiyorum. Ancak hakaret için yapmadım." dedi.

Sanık Canbula'nın avukatı Yiğithan Yüksel ise, müvekkilinin savunmasına katıldığını ifade ederek, "Kendisinin yaşı ve sosyal konumu dikkate alındığında böyle bir hakaret içerir beyanda bulunması düşünülemez. Kendisi devletin yanındadır. Beraatine karar verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı Seda Sağlam, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada, sanığın yaptığı 4 ayrı paylaşımdan 3'ünün eleştiri mahiyetinde değerlendirildiği, ancak bir paylaşımında kullandığı ifadelerin ise suçun yasal unsurlarını oluşturduğu gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan, 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Aydan Canbula, "Dünyada bu kadar olay ve pandemi varken Cumhurbaşkanının dava edeceğini düşünmüyorum. Tahminimce haberi dahi yoktur. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Aydan Canbula'nın avukatına esas hakkındaki beyanlarını sunmak üzere süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Aydan Canbula'nın sosyal medya hesabından suç içerikli paylaşımlar yaptığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

İddianamede, emniyet tarafından yapılan araştırma neticesinde sanığın Facebook'taki sosyal medya hesabı üzerinden Nilüfer Aydan kullanıcı adı ile 16 Temmuz 2016, 4 Nisan 2017, 7 Ekim ve 13 Haziran 2018 tarihlerinde çeşitli paylaşımlar yaptığı anlatılıyor.

Sanık Canbula'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları, Cumhurbaşkanı'nı tahkir kastı ile yaptığı belirtilen iddianamede, söz konusu paylaşımlarının düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydediliyor.

İddianamede, Aydan Canbula'nın bu şekilde üzerine atılı "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu zincirleme şekilde işlediği belirtilerek, 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.