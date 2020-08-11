Son Dakika: Sınır dışı edilen Romanyalı eşi ve çocuklarına kavuşmak için yardım istiyor - Son Dakika

Son Dakika: Sınır dışı edilen Romanyalı eşi ve çocuklarına kavuşmak için yardım istiyor

Son dakika haberlerine göre BARTIN'da, Dursun Gökbayrak (42), oturum izni ve vizesi olmadığı için geçen yıl kasım ayında sınır dışı edilerek Romanya'ya giden eşi Raluca Carmen (30) ve 3 çocuğuna kavuşmak için yetkililerden yardım istiyor.

Son Dakika: Sınır dışı edilen Romanyalı eşi ve çocuklarına kavuşmak için yardım istiyor, System.String[]

BARTIN'da, Dursun Gökbayrak (42), oturum izni ve vizesi olmadığı için geçen yıl kasım ayında sınır dışı edilerek Romanya'ya giden eşi Raluca Carmen (30) ve 3 çocuğuna kavuşmak için yetkililerden yardım istiyor. İnşaatlarda çalışan Gökbayrak, "Eşimle ve çocuklarımla sadece görüntülü olarak telefonda görüşüyoruz. Bir an önce onlara kavuşmayı istiyorum" dedi.

Bartın'da inşaatlarda işçilik yapan Dursun Gökbayrak, 2010 yılında İstanbul'da Raluca Carmen ile evlendi. Evlendikten sonra eşine vatandaşlık almak için Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. 3 yıl sonra yeniden başvurduğunda daha önce yaptığı başvuruyu tamamlamadığı gerekçesiyle oturum izni ve vizesi olmadığı için 12 bin 500 TL ceza kesildiğini öğrendi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle cezayı ödeyemeyen Gökbayrak, eşini alarak, Bartın'ın Doğaşı köyüne yerleşti. Geçen yıl kasım ayında eşi Carmen'in sınır dışı edilmesine karar verildi. Carmen, çocukları Özgür Resul Gökbayrak (9) ve Öykü Elif Gökbayrak'ı (6) yanına alarak Romanya'ya dönerek, annesinin yanına yerleşti. Carmen'in hamile olarak gittiği Romanya'da ocak ayında Satafania adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya geldi. Asgari ücretle Bartın'da inşaatlarda çalışan Dursun Gökbayrak, maddi durumunun el vermemesi nedeniyle kesilen cezayı ve eşi ile çocuklarını Türkiye'ye getirecek parasının olmadığını belirterek, yardım istedi.

ÇOCUKLARI VE EŞİYLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUYOREşi ve çocuklarıyla sürekli olarak görüntülü konuşan baba Gökbayrak, Romanya'da kalan çocuklarına kavuşacağı günü bekliyor. 2010 yılında eşiyle İstanbul'da evlendiğini daha sonra zorlu sürecin başladığını belirten Gökbayrak, "Bize 2010 yılında sahip çıkan olmadı. Tabi cahilliğimize denk geldi. Biz bir şey bilmiyorduk. Bize 5 yıl evli kalmanız gerekli dediler. Biz ona rağmen 3 yıl sonra başvuruda bulunduk. Ama ceza yediğimizi öğrendik. Zaten İstanbul'da düzgün bir işim olmadığı için bize kesilen cezayı ödeyecek gücüm de yoktu. Sonrasında eşim, kasım ayında mecburen sınır dışı edildi" dedi.'NE ROMANYA'YA GİDECEK PARAM NE DE CEZAYI ÖDEYECEK GÜCÜM VAR'

Gökbayrak, "Eşim, oğlum Özgür Resul ve kızım Öykü Elif ile Romanya'da ailesinin yanına yerleşti. Eşim buradan gittikten 2 ay sonra kızımı dünyaya getirdi. Onu hiç görmedim. 1,5 yıldır işsizdim, şu anda 2 aydır asgari ücretle inşaatlarda çalışıyorum. Romanya'ya gidecek param yok, cezayı ödeyecek gücüm yok. Eşimle ve çocuklarımla sadece görüntülü olarak telefondan görüşüyoruz. Bir an önce onlara kavuşmayı istiyorum. Devlet büyüklerimden ve hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyorum. Allah rızası için bana yardım etsinler. Ben çocuklarımı ve eşimi çok özledim" diye konuştu.


İstanbul, Romanya, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 10:41

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Sınır dışı edilen Romanyalı eşi ve çocuklarına kavuşmak için yardım istiyor - Son Dakika
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