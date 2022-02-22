Son dakika! Sınır hattındaki Ukraynalılar bombardıman korkusu altında yaşıyor - Son Dakika
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Son dakika! Sınır hattındaki Ukraynalılar bombardıman korkusu altında yaşıyor

22.02.2022 19:47
Son dakika! Sınır hattındaki Ukraynalılar bombardıman korkusu altında yaşıyor

Son dakika haberine göre Ukrayna'nın doğusunda yer alan Luhansk kenti yakınlarındaki Schastia kasabasında yaşayan halk, süren bombardımanlar nedeniyle korku içindeler.

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Luhansk kenti yakınlarındaki Schastia kasabasında yaşayan halk, süren bombardımanlar nedeniyle korku içindeler.

Ukrayna ve Rusya arasında gerginlik artmaya devam ederken, sınır hatlarında sık sık ateşkes ihlalleri yaşanıyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) verilerine göre, son bir hafta içinde 3 binden fazla ihlal gerçekleştirildi.

Ukrayna yetkilileri ise ayrılıkçıların top atışlarının hem evlere isabet ettiğini hem de elektrik ve su altyapılarına zarar verdiğini belirtti.

Top atışlarına hedef olan yerlerde biri de ayrılıkçıların kontrolündeki Luhansk'a çok yakın konumdaki Schastia kasabası. Sık sık top seslerinin duyulduğu kasabadaki bazı evler de saldırılar sırasında vuruldu.

"Şimdi her şeyi bırakıp kaçmamız gerekiyor"

Kasaba sakinlerinden 70 yaşındaki Tatyana, AA muhaberine yaptığı açıklamada, şu ana kadar çok sayıda kişinin kasabayı terk ettiğini belirterek, "Ya gittiler ya da öldüler. Çok korkunç. Kasaba boş." dedi.

Savaştan önce kasabada yaklaşık 15 kişinin yaşadığına dikkati çeken Tatyana, şu anda bölgede 1000'den az kişinin kaldığını söyledi.

Oğlunun şehri terk etmesini ve başkent Kiev'e taşınmasını istediğini anlatan yaşlı kadın, "Tabii ki korkunç. Geçen sefer sığınağa sığındık. Pencereleri yeni tamir ettik. Şimdi her şeyi bırakıp kaçmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Oğlum annesinin sesini unutuyor"

Kasabanın bir başka sakini olan Anton Raznichenko ise 28 yaşındaki karısının 31 Ağustos 2016'da Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından vurulduğunu ve 5 gün sonra da öldüğünü belirtti.

Raznichenko, ağlamamak için kendini zor tutarken, "Oğlum büyükannesine, anneme, annesinin sesini unuttuğunu söyledi. Kendimle savaşıyorum. Artık benim için bir fark yok, Rusya ya da Ukrayna." dedi.

"Tek bacakla nereye gidilir ki?"

70 yaşındaki Anatolyy ise bugün erken saatlerde 4. kattaki dairelerinin hemen yanındaki bir binanın çatısına bir top mermisinin düştüğünü anlattı.

Anatolyy, "Daha yeni kahvaltımızı yapmıştık. Patlamalar oldu. Patlamanın etkisiyle karım yere düştü. Bombardıman sonucu salon ve mutfaktaki tüm camlar kırıldı." dedi.

73 yaşındaki eşinin birkaç gün önce şeker hastalığı nedeniyle bacağının ampute edildiğini belirten Anatolyy, eşinin yere düşmesi nedeniyle bacağındaki dikişlerin hasar gördüğünü ve kanamaya başladığını söyledi.

Anatolyy, "Onlar (Rus yanlısı ayrılıkçılar) daha önce kasabayı pek bombalamıyorlardı ama şimdi... Bugün ilk kez oldu. (Karımın) tek bacağıyla nereye gidebiliriz ki?" ifadesini kullandı.

Saldırıların artması nedeniyle bazı kasaba sakinleri de bodrumlara sığındı. Bir kadın, "Ahşap bir evde yaşıyoruz. Bir top mermisi isabet ederse evin çökmesinden korkuyoruz." dedi.

Dışarıdaki patlamaları duyduklarını ve sığınaktan dışarı çıkmadıklarını söyleyen aile, "Buraya her seferinde dışarı çıkıp neyin isabet ettiğini kontrol etmek için yerleşmedik. 2014'ten beri korkunç bir durumda. Bunun (çatışmanın) bir şekilde çözülmesini ve (durumun) daha iyi olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kasaba yakınlarındaki elektrik santrali 2 gün üst üste vuruldu. İlk kez pazartesi top atışlarına hedef olan santralden, bugün bir kez daha dumanlar yükseldi. Saldırı sonucu çıkan yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye aracı sevk edildiği bildirildi.

Rusya ayrılıkçıları tanıdı

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde iki sözde yönetim oluşturmuştu. Moskova hükümeti, 21 Şubat'ta ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararı almıştı.

BM'ye göre çatışmalarda 13 binden fazla kişinin öldüğü bölgede, son günlerde ateşkes ihlallerinde artış görülüyor.

Öte yandan Ukrayna-Rusya sınırının yanı sıra Belarus ve yasa dışı ilhak edilen Kırım'da sayıları 100 bini geçen Rus askerleri ile Karadeniz'deki Rus savaş gemilerinin varlığı endişeye yol açıyor.

NATO ülkeleri, Rusya'yı bir işgale karşı uyarırken, Moskova da, Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması dahil bir dizi güvenlik garantisi istiyor.

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Luhansk, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Sınır hattındaki Ukraynalılar bombardıman korkusu altında yaşıyor - Son Dakika


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