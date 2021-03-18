Son dakika... Sınır kapılarındaki tır parklarında "24 saat esasına göre" Kovid-19 denetimi başlatıldı - Son Dakika

Son dakika... Sınır kapılarındaki tır parklarında "24 saat esasına göre" Kovid-19 denetimi başlatıldı

18.03.2021 11:17
Son dakika... Sınır kapılarındaki tır parklarında

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Modeli" faaliyetleri kapsamında Edirne'deki sınır kapıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik 24 saat esasına göre denetleniyor.

İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Modeli" faaliyetleri kapsamında Edirne'deki sınır kapıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik 24 saat esasına göre denetleniyor.

Edirne Valiliği koordinesinde oluşturulan ekipler, sınır kapılarındaki işlemleri öncesi parka gelen tır şoförlerini tedbirler konusunda denetliyor ve bilgilendiriyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parkında gün boyunca Türkçe, İngilizce ve Bulgarca, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine yönelik anonslar yapılıyor.

Tır parkı içerisindeki market, restoran, kuaför ve kişisel kullanım alanları, gün içerisinde birçok kez dezenfekte edilip, ekiplerce kontrol ediliyor.

Ayrıca tırın içerisinde işlemlerinin yapılmasını bekleyen şoförler de kurallara yönelik bilgilendiriyor.

Parktaki dezenfekte cihazlarında, tır şoförleri ellerini dezenfekte ettikten sonra maskeli şekilde parktaki kullanım alanlarına girebiliyor.

Ekipler salgın tedbirlerini uygulamayan tır şoförlerine cezai işlem uyguluyor.

"Günde 2 bin-2 bin 500 tır giriş çıkışı oluyor"

Edirne Valiliği Kovid-19 Denetim Ekipleri Koordinatörü Devrim Öden, AA muhabirine, Kapıkule Sınır Kapısı ve tır parkının, salgın sürecinde de önem taşıdığını söyledi.

Sınır kapısından günlük 2 bin, 2 bin 500 tırın giriş çıkış yaptığını belirten Öden, "Sosyal mesafe ve maske kullanımı ile işletmelerin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirlenmiş kriterleri uygulayıp uygulamadıklarını yerinde denetliyoruz. Tır parklarında Valiliğimizce alınan karar gereği 24 saat esaslı denetim modeline geçmiş bulunuyoruz." dedi.

Valilik işyeri denetim ekibi, zabıta ve jandarma personeliyle tır parkında gün boyunca denetim gerçekleştiğini ifade eden Öden, "Burada çok yoğun bir araç trafiği mevcut. Bir yılda Edirne genelinde 91 binin üzerinde işletme denetimi gerçekleştirdik. Denetimler neticesinde kurallara uymayan kişilere ve iş yerlerine idari yaptırım uyguladık. Halkımızın da bizlere bu konuda yardımcı olduğunu görmek, bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

Tır şoförleri uygulamadan memnun

Tır şoförü Ferit Hüsnü Aşık da Bursa'dan aldığı yükü Almanya'ya götürdüğünü ifade etti.

Kapıkule Sınır Kapısı ve diğer sınır kapılarında tedbirlerin titizlikle uygulandığını belirten Aşık, "Firmamız bize maske ve dezenfekte de sağlıyor. Avrupa'da hiçbir şekilde insanlarla temas kurmuyoruz. Bizim de ailelerimiz var. Bunları düşünerek, herkesten uzak kalarak hijyenimize dikkat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan Sırbistan'a yük taşıyan tır şoförü Emrullah Başlı da tır kabininde sürekli dezenfektan ve maske bulundurduklarını anlatarak, "Kapıkule'deki tır parkında denetim ekipleri yoğun şekilde çalışıyor. Biz de kurallara uyuyoruz. Arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum, biraz daha temiz, hijyenik ve titiz olurlarsa salgını daha çabuk yeneriz." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Sınır kapılarındaki tır parklarında '24 saat esasına göre' Kovid-19 denetimi başlatıldı - Son Dakika


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