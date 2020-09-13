Son dakika! Sinir krizi geçiren kadın 5. kattan atlarken alt kattaki şahıs yakaladı... O anlar kamerada - Son Dakika

Sinir krizi geçiren kadın 5. kattan atlarken alt kattaki şahıs yakaladı... O anlar kamerada

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde sinir krizi geçirdiği iddia edilen bir kadın, apartmanın 5. katından atlamak üzereyken, alt katta bulunan apartman sakini tarafından kurtarıldı. O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Alparslan ilçesinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın şahıs, erkek arkadaşının evine gitti. Burada bir süre vakit geçiren ikili, bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çığlıklar atarak cama çıkan kadın, 5. kattan atlamaya kalkıştı. Çığlıkları duyan ve olaya şahit olan apartman sakini Şeref Günay (26), olayın yaşandığı dairenin alt katında bulunan daireye gitti. Günay, cinnet getirdiği iddia edilen kadını, aşağı atlamak üzereyken ayaklarından tutarak bir anda içeri aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan olayda tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Atlamak üzereyken ayaklarından tutarak içeri aldı

Üst kattan aşağı atlamaya çalışan kadını, ayaklarından tutarak kurtaran apartman sakini Şeref Günay, o anları anlattı. Günay, "Biz arkadaşlarla evde oyun oynuyorduk. Üst katta bulunan daireden bağrışma seslerine tanık olduk. Balkona çıkıp baktığımda bir kadının kendisini aşağı sarkıttığını gördüm. Kendisini balkona kilitlemiş ve aşağı atlamak üzereydi. O esnada o dairenin tam altına denk gelen, yan taraftaki yengemin dairesine geçtim. Kadın tam aşağı atlamak üzereyken ayaklarından tutarak içeri aldım" dedi.

Kurtarıldıktan sonra yeniden atlamak istemiş

Kadını kurtardıktan sonra kendilerine bağırıp saldırdığını öne süren Şeref Günay, kadının yeniden aşağı atlamaya çalıştığını da belirtti. Günay, "İnsanlık görevimizi yaptık biz. Atlarken tutarak içeriye aldık. Kurtardığımız kadın evin içerisinde bize de saldırdı. Onu içeriye aldıktan sonra yeniden atlamaya çalıştı ve bize bağırıp çağırdı. Yeniden atlamak için balkona çıkmaya kalkıştı biz de camları kapıları kilitledik. Psikolojisi bozulmuştu sanırım. Bıraksak belki ölecekti, belki yaralanacaktı. Biz insanlık görevimizi yaparak kendisini kurtardık" diye konuştu.

Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Öte yandan yaşanan hareketli anlar bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde apartmanın 5. katından aşağı atlamaya çalışan kadının, alt katta bulunan apartman sakini tarafından tutulduğu görüldü.