Son dakika: Sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı - Son Dakika

Son dakika: Sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PYD/PKK mensubu bir terörist yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PYD/ PKK mensubu bir terörist yakalandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı. Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarmaya Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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