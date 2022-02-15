Son dakika haber: Sınırın karlı dağlarında teröristlere nefes aldırmıyorlar - Son Dakika

Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Derecik ilçesinin Irak sınırındaki 2 bin 220 rakımlı üs bölgesinde görevli Mehmetçik, teknolojik imkanları ve hareket kabiliyetleriyle düşmana korku, dosta güven veriyor.

Derin vadiler, sarp dağlar ve karla kaplı arazilerde daha önce PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı alanları terör tehdidinden arındıran askerler, 92 üs bölgesi ve 18 taburla 171 kilometrelik hudut hattını tamamen kontrol altında tutuyor.

Atak helikopterlerinin de destek verdiği başarılı operasyonlarla sınırda PKK'lı teröristlerin geçişlerini tamamen engelleyen Mehmetçik, başarılı operasyonlarla da bölgede huzur ve güven ortamı sağladı.

Yerli ve milli insansız hava araçlarının yanı sıra "Şahin Gözü" olarak nitelendirilen keşif ve hedef gözetleme teknolojisi sayesinde sınır hattında kuş uçurtmayan "hudut kartalları", zorlu kış şartlarına rağmen terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Teröristlerin sözde karargah, depo, barınak ve sığınak olarak kullandığı alanları tek tek belirleyerek imha eden askerler, barınma alanları olan Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinden gelen tehdit unsurlarını anında bertaraf ediyor.

Bölgede terör varlığını sona erdiren askerler, sağladıkları huzur ortamıyla da bölge halkının büyük desteğini alıyor.

Balkaya Dağları'nda konuşlu Şehit Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu Hudut Karakolu'nda görevli Sözleşmeli Er Beytullah Büyükçoban, 7 yıldır bölgede terörle mücadele ettiğini belirterek, "Aziz milletim ve ailem bizleri merak etmesinler. Burada bir aile ortamı içerisindeyiz. 'Hudut namustur' bilinciyle görevimizi gururla, onurla icra etmekteyiz." dedi.