Son dakika: Sinop'da denizdeki ceset, selde sürüklenen mezara aitmiş - Son Dakika
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Son dakika: Sinop'da denizdeki ceset, selde sürüklenen mezara aitmiş

05.07.2022 19:57
Son dakika: Sinop'da denizdeki ceset, selde sürüklenen mezara aitmiş

Son dakika gündem haberi... SİNOP'ta, 3 gün önce denizde bulunan erkek cesedin, 14 ay önce toprağa verilen ve 27 Haziran'da Kastamonu İnebolu'da sel sularına kapılan mezardaki Mustafa Aydoğan'a ait olduğu belirlendi.

SİNOP'ta, 3 gün önce denizde bulunan erkek cesedin, 14 ay önce toprağa verilen ve 27 Haziran'da Kastamonu İnebolu'da sel sularına kapılan mezardaki Mustafa Aydoğan'a ait olduğu belirlendi.

İnce Burun mevkisinde 2 Temmuz'da denizde ceset gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, erkeğe ait cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsideki DNA testi ile kimlik doğrulaması sonucu cesedin Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Çaykıyı Köyü'nden Mustafa Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. 14 ay önce vefat eden Aydoğan'ın mezarı 27 Haziran'daki selde sürüklenerek kaybolmuştu. Yakınları tarafından alınan cenaze defnedilmek üzere İnebolu ilçesine götürüldü.


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Kaynak: DHA

Kastamonu, Aydoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Sinop'da denizdeki ceset, selde sürüklenen mezara aitmiş - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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