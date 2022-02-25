Son dakika... Sinop'ta 4 kişinin öldüğü kazanın detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika... Sinop'ta 4 kişinin öldüğü kazanın detayları ortaya çıktı

25.02.2022 12:50
Son dakika... Sinop'ta 4 kişinin öldüğü kazanın detayları ortaya çıktı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobilin kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın detayları ortaya çıktı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobilin kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın detayları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Demir idaresindeki otomobil, akşam saatlerinde Gencek Köyü Çayağzı Mahallesi'nden Merkez Mahallesi istikametine seyir halindeyken, yoğun sis nedeniyle Hösgüden yol ayrımında kontrolden çıkarak, yaklaşık 200 metreden uçuruma yuvarlandı.

Araçta bulunan sürücü Mustafa Demir ile birlikte Yılmaz Demir, Salih Demir ve Hasan Kaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından ailesi ve yakınları, 4 arkadaşın Çayağzı Mahallesi'ne gittiklerini ve daha sonra haber alamadıklarından dolayı mahalle sakinleri ile birlikte aramaya çıktı. Yaklaşık 2-3 saat sonra tesadüfen fark edilen kaza sonrası güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Ekipler, zorlu arazi şartları ve sağanak yağışın hakim olduğu bölgeye güçlükle ulaşarak, 7 saatlik çalışmanın ardından 4 arkadaşın cansız bedenini araçtan çıkarıp, Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Kaza haberi, Türkeli ilçesini yasa boğdu. 4 arkadaşın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. - SİNOP

Son dakika... Sinop'ta 4 kişinin öldüğü kazanın detayları ortaya çıktı
Son dakika... Sinop'ta 4 kişinin öldüğü kazanın detayları ortaya çıktı
Son dakika... Sinop'ta 4 kişinin öldüğü kazanın detayları ortaya çıktı
Son dakika... Sinop'ta 4 kişinin öldüğü kazanın detayları ortaya çıktı
Son dakika... Sinop'ta 4 kişinin öldüğü kazanın detayları ortaya çıktı
Son dakika... Sinop'ta 4 kişinin öldüğü kazanın detayları ortaya çıktı

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Feci kaza: 4 ölü Feci kaza: 4 ölü Sinop'ta feci kaza: 4 ölü Sinop'ta feci kaza: 4 ölü

Mustafa Demir, Otomobil, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Sinop'ta 4 kişinin öldüğü kazanın detayları ortaya çıktı - Son Dakika


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