Son dakika haber... Camide namaz kılan kişinin kalp krizi geçirme anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haber... Camide namaz kılan kişinin kalp krizi geçirme anı güvenlik kamerasına yansıdı

20.04.2022 10:20
Son dakika haber... Camide namaz kılan kişinin kalp krizi geçirme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri: Sinop'un Türkeli ilçesinde bir kişinin camide namaz kıldığı sırada kalp krizi geçirme anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir kişinin camide namaz kıldığı sırada kalp krizi geçirme anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Selahattin Özcan (69), dün akşam teravih namazını kılmak için ilçe merkezindeki Fatih Camisi'ne gitti.

Cemaat ile saf tutan Özcan, secdeye gittiği anda baygınlık geçirdi. Camideki vatandaşların müdahale ettiği Özcan, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özcan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay anı, camideki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Camide namaz kılan kişinin kalp krizi geçirme anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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