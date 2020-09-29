Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Yanan ormanlık alan Yangına müdahale edilmesi Sinop'ta çıkan orman yangını söndürüldü SİNOP (AA) – Sinop'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yanan ormanlık alan Yangına müdahale edilmesi Sinop'ta çıkan orman yangını söndürüldü SİNOP (AA) – Sinop'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Kentte Adabaşı mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangın, ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışması ile yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.

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