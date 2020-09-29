Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Yanan ormanlık alan
Yangına müdahale edilmesi Sinop'ta çıkan orman yangını söndürüldü
SİNOP (AA) – Sinop'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kentte Adabaşı mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangın, ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışması ile yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 21:29 - Kaynak: AA
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