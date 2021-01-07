Son dakika: Sinop'ta çöp yangını korkuttu - Son Dakika

Son dakika: Sinop'ta çöp yangını korkuttu

07.01.2021 18:02
Son dakika: Sinop'ta çöp yangını korkuttu, System.String[]

Son dakika haberi: Sinop'ta boş bir arazide çıkan çöp yangını korkuttu.

Sinop'ta boş bir arazide çıkan çöp yangını korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Ada Mahallesi Belediye Evleri mevkisinde plastik atıklarının bulunduğu boş arazide yangın meydana geldi. Derme çatma kulübelerin olduğu ve plastik şişelerin bulunduğu boş arazi henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin yanan çöplüğün hemen yanında bulunan kulübeye sıçramasını önledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Son dakika: Sinop'ta çöp yangını korkuttu
Son dakika: Sinop'ta çöp yangını korkuttu
Son dakika: Sinop'ta çöp yangını korkuttu

İtfaiye, Yangın, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Sinop'ta çöp yangını korkuttu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk ediyor! İşte sarı lacivertlilerin ilk 11'i ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'ı 6 ay önceki hapis tehdidi mesajıyla vurdular: 10 yıl yatacak mı? ABD Kongresi baskınına ilişkin CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İngilizce mesaj: Sorunun çözülmesi memnuniyet verici İstenmeyen ticari SMS ve aramaları engelleyen İleti Yönetim Sistemi devreye alındı Cenaze masrafları için para çekemeyince cesedi bankaya taşıdılar Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı Su tesisatçısı, para yüzünden tartıştığı eski çalışanı tarafından bıçaklanarak öldürüldü Cinsel ilişki bahanesiyle gittiği evde rehin alınıp gasp edilmişti! Psikolojisi bozulan yaşlı adam ülkesine geri döndü
Son Dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de hamsi avı 10 günlüğüne yasaklandı Son Dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de hamsi avı 10 günlüğüne yasaklandı         
17:57
Galatasaraylı Emre Kılınç'a PFDK'tan 2 maç ceza geldi Galatasaraylı Emre Kılınç'a PFDK'tan 2 maç ceza geldi         
17:40
68 yaşındaki kadını öldüren katil tanıdık çıktı! Daha önce tartışmışlar 68 yaşındaki kadını öldüren katil tanıdık çıktı! Daha önce tartışmışlar         
17:15
Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak         
17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti, görüşmeye Mesut Özil sohbeti damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti, görüşmeye Mesut Özil sohbeti damga vurdu         
17:09
Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı         
16:44
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 1,4 milyar dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 1,4 milyar dolar azaldı         
15:31
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Dini nikahlı eşinin kardeşini öldüren 2 çocuk annesi kadına, tahrik indirimiyle 18 yıl hapis Dini nikahlı eşinin kardeşini öldüren 2 çocuk annesi kadına, tahrik indirimiyle 18 yıl hapis         
13:52
Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda         
13:47
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 18:14:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Sinop'ta çöp yangını korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei