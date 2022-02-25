Sinop'ta feci kaza: 4 ölü - Son Dakika
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Sinop'ta feci kaza: 4 ölü

25.02.2022 01:58

Sinop'ta feci kaza: 4 ölü Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Sinop'ta feci kaza: 4 ölü

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, Gencek köyü Merkez Mahallesi mevkiinde yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkarak, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçtaki 4 kişiden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan 2 saatlik araştırmalar sonucu aracın uçuruma yuvarlandığı tespit edildi. Olayın belirlenmesinin ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ve Belediye Başkanı Veysel Şahin, olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Yılmaz, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Ekipler, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından hayatını kaybeden Salih Demir, Hasan Kaya, Yılmaz Demir ve Mustafa Demir'in cenazesine ulaştı. 4 kişinin cenazesi Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sinop'ta feci kaza: 4 ölü
Sinop'ta feci kaza: 4 ölü
Sinop'ta feci kaza: 4 ölü
Sinop'ta feci kaza: 4 ölü
Sinop'ta feci kaza: 4 ölü
Sinop'ta feci kaza: 4 ölü
Sinop'ta feci kaza: 4 ölü
Sinop'ta feci kaza: 4 ölü
Sinop'ta feci kaza: 4 ölü
Sinop'ta feci kaza: 4 ölü
Sinop'ta feci kaza: 4 ölü
Sinop'ta feci kaza: 4 ölü
Sinop'ta feci kaza: 4 ölü

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Son dakika haber: Sinop'ta otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi öldü Son dakika haber: Sinop'ta otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi öldü

Hisarcık, Türkeli, Gencek, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta feci kaza: 4 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta feci kaza: 4 ölü - Son Dakika
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