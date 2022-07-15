İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü ve yanındaki eşi, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi 'ne götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Sinop'ta gaz pedalı takılı kalan otomobil, Adliye Sarayı'nın merdivenine çarptı - Son Dakika

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