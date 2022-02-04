Üye Girişi
Son dakika! Sinop'ta 'kasten öldürme, yaralama ve tehdit' suçlarından aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Son dakika! Sinop'ta 'kasten öldürme, yaralama ve tehdit' suçlarından aranan şahıs tutuklandı

04.02.2022 10:59
Son dakika! Sinop'ta 'kasten öldürme, yaralama ve tehdit' suçlarından aranan şahıs tutuklandı

Son dakika haberi... Sinop'ta 'kasten öldürme, yaralama ve tehdit' suçlarından 20 yıl 54 ay 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık, emniyet ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Sinop'ta 'kasten öldürme, yaralama ve tehdit' suçlarından 20 yıl 54 ay 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık, emniyet ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Konu ile ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince adli makamlarca aranması bulunan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hakkında; kasten öldürme suçundan 18 yıl 44 ay 37 gün, birden fazla kişiyle tehdit suçundan 2 yıl 6 ay, basit yaralama suçundan 4 ay 15 gün olmak üzere toplam da 20 yıl 54 ay 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç (40) isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü kısım ekiplerince gerçekleştirilen 12 saat süreli fiziki tarassut ve takip neticesi düzenlenen operasyon ile yakalanmış olup, şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Sinop Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - SİNOP

YORUMLAR
500

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Sinop'ta 'kasten öldürme, yaralama ve tehdit' suçlarından aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:45 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat, Nazlı'yı Barış'tan koruyabildi mi?
10:43 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Sedat hapse girdi mi?
10:16 Ayakları yok ama 32 yıllık ayakkabıcı: Ben tadamadım ama hevesle yapıyorum!
10:38 Antika meraklısı 53 yıllık terzi kömürlü ütüyle kumaş ütülüyor
10:31 AK Partili Mücahit Birinci'nin Samsun paylaşımı: Allah akıl fikir versin
10:29 O bir Tinder dolandırıcısı! "Elmas prensiyim" dedi, kadınları 10 milyon dolar dolandırdı!
10:28 Paylaştığı video ile unuttuğumuz duyguları hatırlatan Dilara öğretmenin işine son verildi
10:25 Kıdem tazminatına güvence! Kısmi zamanlı çalışanın tazminatı bile yasal koruma altında
10:18 Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, hakkında uygunsuz açıklamalar yapan Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'dan şikayetçi oldu
10:08 Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 11:07:27. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Sinop'ta 'kasten öldürme, yaralama ve tehdit' suçlarından aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement