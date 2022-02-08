Son dakika: Sinop'ta konaklama tesisi sorununun aşılması için yatırımcılara çağrı - Son Dakika

Her yıl 1 milyona aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapan Karadeniz'in turizm kenti Sinop'ta, konaklama tesisi sorunu aşılmaya çalışılıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, son 10 yılda rutin olarak ziyaretçi sayısını artıran Sinop'un konaklama tesisi noktasında sorunlar yaşadığına işaret etti.

Mevcut tesislerin özellikle yaz döneminde yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştığının altını çizen Süren, "Yatırımcılarımızdan Sinop'un sadece nüfus tabelasına bakarak bir karar almamalarını istiyoruz." dedi.

Kentin büyük konaklama tesislerine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Süren, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim konaklama tesisi sorununu çözmeye yönelik çalışmalarımız var. Büyük yatırımcı firmaların ilimize ilgi ve alakası da bulunuyor. Ancak Sinop'un tabelasına bakarak, potansiyelini bilmeden gelen bir yatırımcının buraya yatırım yapması çok zor. Biz diyoruz ki bizimle görüşsünler, onlara kentimizin potansiyeli hakkında bir sunum yapalım. Ondan sonra karar versinler."

Yaptıkları girişimlerle büyük yatırımcıları ikna etmeye çalıştıklarını anlatan Süren, "İmar sorunu deniyor, ancak bu sorunlar aşılabilir. Özel tesis alanı ruhsatlarıyla bunları aşmaya çalışıyoruz. Sinop'un turizm geleceği açısından bu tür büyük konaklama tesisi yatırımlarına mutlaka ihtiyacı var." ifadesini kullandı.