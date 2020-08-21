Son dakika! Sinop'ta örtü yangınları - Son Dakika

Son dakika! Sinop'ta örtü yangınları

Son dakika 3. sayfa haberi: Sinop'ta çıkan ot yangınında 1 dönüm alan zarar gördü, şiddetli rüzgardan dolayı itfaiye erleri zor anlar yaşadı.

Son dakika! Sinop'ta örtü yangınları, System.String[]

Sinop'ta çıkan ot yangınında 1 dönüm alan zarar gördü, şiddetli rüzgardan dolayı itfaiye erleri zor anlar yaşadı.

Ada Mahallesi'ne bağlı Sis Düdüğü mevkisinde kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz müdahale etti. Alevler yaklaşık 50 dakika içerisinde söndürüldü. Şiddetli rüzgardan dolayı ve yamaç bir bölge olduğundan dolayı itfaiye erleri zor anlar yaşadı. Yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı, şiddetli rüzgardan dolayı tekrar meydana gelmemesi adına çalışmalar başlatıldı. - SİNOP

İtfaiye, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 18:15

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Sinop'ta örtü yangınları - Son Dakika
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