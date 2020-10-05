Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Olgun (64), Meryem (34), Feyza (7) ve Nisa Torlak (10) ile Murat Akgör (20) tedavi altına alındı.

Sürücüsü belirlenemeyen 34 CLT 245 plakalı otomobil, Sinop - Boyabat kara yolunun 6. kilometresinde plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen hafif ticari araç ile çarpıştı.

Sinop 'ta otomobille, hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Sinop'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı