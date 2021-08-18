KÖPRÜ ARAÇ GEÇİŞLERİ BAŞLADI, KUYRUK OLUŞTU - Son Dakika

Sinop'un Ayancık ilçesinde, çöken yollar ve köprülerin onarımı devam ederken, Ayancık Çayı üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kurulan hafif alaşımlı sabit köprü de ulaşıma açıldı. Yapımı tamamlanan köprüden araç geçişleri de başladı. 40 metre uzunluğa ve 4,3 metre genişliğe sahip köprünün kurulmasının ardından bir haftadır sağlanamayan araç trafiği, askeri personel ve polis ekipleri tarafından kontrollü olarak gerçekleşti. Köprüde 2 yakada da uzun araç kuyruğu oluşurken, bir haftanın ardından araçlarını karşı yakaya taşıyan vatandaşlar ise mutluluklarını dile getirip, yetkililere teşekkür etti.