Son dakika: Sinop'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop- Gerze yolu Yaykıl köyü mevkisinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AGP 252 plakalı cip ile seyir halinde olan İ.G.(39), yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafında bulunan istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü İ.G., M.G(8) ve S.M.G(6) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP