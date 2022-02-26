Son dakika: Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı

26.02.2022 00:57
Son dakika: Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaniye mevkiinde 16.30 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim U.(30) idaresindeki 57 AAJ 115 plakalı araç, Mertoğlu köyü istikametinden Sinop ili istikametine seyir halindeyken Osmaniye Mahallesi Merkez Camii mevkiinde yolun sağından caminin dış duvarına sürterek yolun solunda bulunan binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Kiraz A.(14), Elif Zümra U. (2), ve Salih Mustafa U.(7) yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

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Osmaniye, Tragger, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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