Son dakika: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

15.03.2022 15:49
Son dakika: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Sinop'ta 4,37 gr sentetik bonzai, 4 adet uyuşturucu sentetik hap ve 8,17 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Sinop'ta 4,37 gr sentetik bonzai, 4 adet uyuşturucu sentetik hap ve 8,17 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilimiz ve ilçelerimizde meydana gelebilecek uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda bir şahıs yakalanmış, şahsın yapılan üst aramasında 8,17 gr metamfetamin maddesi, 4,37 gr sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 4 adet uyuşturucu sentetik ecza hap maddesi ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirilmiş olup, adli makamların talimatları doğrultusunda şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Sinop İl Emniyet Müdürlüğümüzce 'Güvenli sokaklar mutlu şehir' sloganı kapsamında suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - SİNOP

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Bonzai, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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