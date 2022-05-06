Son dakika... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

06.05.2022 14:08
Son dakika... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Saraydüzü ve Boyabat ilçelerinde uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada 47 uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutukladı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu, Saraydüzü, Jandarma, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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