Karaömeroğlu, cenazenin ardından Boyabat Kaymakamlığını da ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ömer köyünde düzenlenen cenaze törenine katılan Karaömeroğlu, burada Aktürk'ün ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

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