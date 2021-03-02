Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Boyabat ilçesinde malul gazi İsa Aktürk'ün cenaze törenine katıldı.
Ömer köyünde düzenlenen cenaze törenine katılan Karaömeroğlu, burada Aktürk'ün ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Öztürk'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aynı köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Karaömeroğlu, cenazenin ardından Boyabat Kaymakamlığını da ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA
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