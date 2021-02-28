Son dakika haber... Sır ölümdeki kazaya karışan araç park halinde bulundu - Son Dakika

Sır ölümdeki kazaya karışan araç park halinde bulundu

DENİZLİ - Denizli'de karıştığı kazadan 1 saat sonra 1 kilometre uzaklıkta ölü bulunan moto kurye olayında kuryenin kullandığı motosiklet ile kaza yaptığı tespit edilen araç park halinde bulundu. Sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.

Gece saatlerinde Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesinde bir şahsın yerde hareketsiz halde yattığı ihbarı üzerine bölgeye sev edilen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Enes Dailli olduğu tespit edildi. Daiili'nin kullandığı motosikletin olaydan yaklaşık 1 saat sonra 1 kilometre geride bir kazaya karıştığını belirleyen ekipler, Dailli'nin oraya nasıl gittiğine yönelik geniş çaplı çalışmalar başlattı. Dailli idaresindeki 20 V 9563 plakalı motosiklet ile kaza yaptığı belirlenen 16 JN 408 plakalı araç ve sürücüsünü arama çalışmaları başlatılırken ekipler, aracı park halinde buldu. Olaydan yaklaşık 13 saat sonra Asmalıevler Mahallesinde park halinde bulunan aracın sürücüsünü arama çalışmaları ise halen devam ediyor. Park halinde bulunan araç, olay yeri inceleme ekipleri tarafından parmak izi çalışmasının ardından detaylı incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.