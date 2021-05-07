Son dakika: SIRADIŞI KARGO DOLANDIRICILIĞIYLA 250 BİN TL HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMIŞLAR - Son Dakika

Son dakika: SIRADIŞI KARGO DOLANDIRICILIĞIYLA 250 BİN TL HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMIŞLAR

07.05.2021 10:48

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR'de, internet üzerinden satışa konulan teknolojik ürünleri satın almak isteyip, satıcılara "Parayı vermeden önce ürünleri görmek istiyorum.

İZMİR'de, internet üzerinden satışa konulan teknolojik ürünleri satın almak isteyip, satıcılara "Parayı vermeden önce ürünleri görmek istiyorum. Sen bu ürünü İzmir'de akraban varsa ona kargo yoluyla gönder, bir görelim" diyen, daha sonra ise kendilerine ürün kargolanan akrabaların kimlik bilgilerini ele geçirip, kargoları kendileri teslim alan dolandırıcılık çetesi üyesi 3 kişi gözaltına alınıp, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Kargoları teslim almak için, satıcıların akrabaları adına sahte kimlik düzenleyen dolandırıcıların, bu yolla yaklaşık 250 bin TL haksız kazanç elde ettiği bildirilirken, kargoları teslim aldıkları anlar da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri E.S. ve Ç.Ö. isimli kişilerin internet üzerinden satışa konulan teknolojik ürünleri sıradışı bir yöntemle ele geçirip, vatandaşları dolandırdıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Çeşitli alışveriş sitelerinde satışa konulan, sıfır ya da ikinci el teknolojik ürünlere talip olan şüphelilerin satıcılara ulaştıkları, ancak satın alma işleminden önce ürünlerini görmek istediklerini söyledikleri belirlendi. 'Biz İzmir'de yaşıyoruz. Siz ürünü burada akrabanız ya da tanıdığınız varsa ona gönderin, biz bir bakalım" diyerek vatandaşların ürünleri kargoya vermelerini sağlayan şüphelilerin, daha sonra satıcılarla yakınlık kurup ürünlerini kargoladıkları akrabalarının kimlik bilgileri ile kargo numarasını ele geçirdikleri ve sahte kimlik çıkarıp kargoyu kendileri teslim aldıkları tespit edildi.

250 BİN TL'LİK HAKSIZ KAZANÇ

Polis, Ankara'da yaşayan E.S. ve Ç.Ö.?nün polisleri atlatmak için satıcılara İzmir'de yaşadıklarını söylediklerini ve Ankara'dan İzmir'e tekrar gidip gelmemek için satıcılara ürünleri birbirine yakın günlerde kargolatıp, bir süre İzmir'de kaldıkları, daha sonra bu ürünleri araca koyup tekrar Ankara'ya döndüklerini saptadı. E.S. ve Ç.Ö.?nün bu zamana kadar yaklaşık 250 bin TL'lik haksız kazanç elde ettikleri belirlenirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Öte yandan şüphelilerin kargoları teslim aldıkları anlar da, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Son dakika: SIRADIŞI KARGO DOLANDIRICILIĞIYLA 250 BİN TL HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMIŞLAR
Son dakika: SIRADIŞI KARGO DOLANDIRICILIĞIYLA 250 BİN TL HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMIŞLAR
Son dakika: SIRADIŞI KARGO DOLANDIRICILIĞIYLA 250 BİN TL HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMIŞLAR
Son dakika: SIRADIŞI KARGO DOLANDIRICILIĞIYLA 250 BİN TL HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMIŞLAR

Dolandırıcılık, Türk Lirası, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: SIRADIŞI KARGO DOLANDIRICILIĞIYLA 250 BİN TL HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMIŞLAR - Son Dakika


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