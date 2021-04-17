Son dakika! Sırbistan hükümetinden Sancaklı Boşnaklara "ramazan jesti" - Son Dakika

NOVI Sırbistan hükümeti, ülkedeki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki restoran ve kafelerin ramazan ayı boyunca saat 23.30'a kadar çalışmasına müsaade etti.

Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle restoran ve kafelerin çalışma saatlerini 22.00 ile sınırlandıran hükümet, ramazan dolayısıyla bölgedeki işletmelerin bir buçuk saat daha çalışmasına izin veren kararıyla, Boşnak nüfusa jest yaptı.

Sancaklı Restoran İşletmecileri Derneğinin girişimleri sonucu alınan kararın, salgının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinden en fazla etkilenen sektörlerden biri olan hizmet sektörünün de toparlanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Derneğin Başkan Yardımcısı Denis Hadzibulic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın işletmeciler için hayati önem taşıdığını belirterek "Ramazan ayı, Sancak'ta ayrı bir coşkuyla karşılanıyor. İşletmeciler de çalışma saatlerini iftar vaktine göre düzenliyorlar, çalışmaya akşam ezanıyla başlıyoruz. Bu durumu yetkililere ilettik, ülkedeki durumun zorluğuna rağmen bu talebimize kulak verdiler." diye konuştu.

Günde dört saat çalıştıklarını anlatan Hadzibulic, ülkenin diğer bölgelerindeki restoran ve kafelerin gündüzleri de çalıştığına dikkati çekti.

Hadzibulic, Novi Pazar halkının büyük çoğunluğunun geçimini restoran ve kafe işletmeciliğinden sağladığına işaret ederek Sırbistan hükümetine, aldığı karardan dolayı teşekkür etti.

Sırbistan'da salgının başından bu yana 657 bin 716 vaka tespit edilirken 5 bin 920 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.