Son dakika: ŞIRNAK MERKEZLİ 3 İLDE TERÖR OPERASYONU: 9 GÖZALTI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: ŞIRNAK MERKEZLİ 3 İLDE TERÖR OPERASYONU: 9 GÖZALTI

24.03.2022 14:53

Son dakika haberler... ŞIRNAK merkezli 3 ilde, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK merkezli 3 ilde, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik, Şırnak merkezli Mardin ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından 9 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 1 tabancayla, buna ait şarjör ve 8 mermi, 1 silah üstü termal dürbün, 1 ruhsatsız av tüfeği, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Son dakika: ŞIRNAK MERKEZLİ 3 İLDE TERÖR OPERASYONU: 9 GÖZALTI
Son dakika: ŞIRNAK MERKEZLİ 3 İLDE TERÖR OPERASYONU: 9 GÖZALTI
Son dakika: ŞIRNAK MERKEZLİ 3 İLDE TERÖR OPERASYONU: 9 GÖZALTI

YORUMLAR
500
Son Dakika | Cezaevindeki PKK'lılara finansman sağlayanlara operasyon: 21 gözaltı Son Dakika | Cezaevindeki PKK'lılara finansman sağlayanlara operasyon: 21 gözaltı Kilis'te, aranan PKK şüphelisi yakalandı Kilis'te, aranan PKK şüphelisi yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: ŞIRNAK MERKEZLİ 3 İLDE TERÖR OPERASYONU: 9 GÖZALTI - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Uzman çavuşlar TTB'yi protesto etti: Adınızdaki 'Türk' ifadesini kaldırın!
15:42 Öğrencisi sınıfta yüzüne dokunarak dans etmişti! Öğretmen Eyup Sağlık: Ben kendisini affettim!
15:36 Herkes onu merak ediyordu! Kremlin yanıtladı: Rusya Savunma Bakanı Şoygu neden ortalıkta görünmüyor?
15:34 Liseli dahiler robot yarışmasında birinci oldular ama Amerika'ya şampiyonaya gidecek paraları yok!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat ve Barış bulunamıyor
15:30 Fotoğraftaki eksik lider: Almanya Başbakanı Olof Scholz, NATO zirvesindeki liderler fotoğrafında yoktu!
15:23 Fenerbahçe'de deprem etkisi! Mesut Özil ve Ozan Tufan süresiz kadro dışı bırakıldı
15:16 Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Züleyha köşeye sıkıştı, konağa haciz geliyor!
15:14 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, teselliyi Hayri'de bulur
15:11 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 24. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Gabriel ölecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 15:57:06. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: ŞIRNAK MERKEZLİ 3 İLDE TERÖR OPERASYONU: 9 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement