Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
16.10.2020 21:21
13 Besler Dereler Operasyonu kapsamında, Şırnak'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
13 Besler Dereler Operasyonu kapsamında, Şırnak'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım- 13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
Haber: ANKARA,
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