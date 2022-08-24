Şırnak'ta 3 çocuğunu ve eşini katleden adamdan ilk ifade: Sesler duydum, beni öldüreceklerini düşündüğüm için sıktım
24.08.2022 15:29
Şırnak'ın İdil ilçesinde eşi Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife Karaaslan'ı pompalı tüfekle katleden Hasan Karaaslan, verdiği ilk ifadesinde, "Sesler duydum. Beni öldüreceklerini düşündüm. Ben de sıktım. Eşim diğer odaya kaçtı. Onu da diğer odada vurdum" dedi.
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24.08.2022 15:39:32. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta 3 çocuğunu ve eşini katleden adamdan ilk ifade: Sesler duydum, beni öldüreceklerini düşündüğüm için sıktım - Son Dakika