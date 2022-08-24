Şırnak'ta 3 çocuğunu ve eşini katleden adamdan ilk ifade: Sesler duydum, beni öldüreceklerini düşündüğüm için sıktım - Son Dakika
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Şırnak'ta 3 çocuğunu ve eşini katleden adamdan ilk ifade: Sesler duydum, beni öldüreceklerini düşündüğüm için sıktım

24.08.2022 15:29

Şırnak'ın İdil ilçesinde eşi Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife Karaaslan'ı pompalı tüfekle katleden Hasan Karaaslan, verdiği ilk ifadesinde, "Sesler duydum. Beni öldüreceklerini düşündüm. Ben de sıktım. Eşim diğer odaya kaçtı. Onu da diğer odada vurdum" dedi.

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Şırnak, İdil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 3 çocuğunu ve eşini katleden adamdan ilk ifade: Sesler duydum, beni öldüreceklerini düşündüğüm için sıktım - Son Dakika


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