Son Dakika | Şırnak'ta bir kamu görevlisi hakkında adli ve idari soruşturma - Son Dakika

Son Dakika | Şırnak'ta bir kamu görevlisi hakkında adli ve idari soruşturma

Bir son dakika haberine göre Şırnak'ta, çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği tespit edilerek gözaltına alınan ve görevinden uzaklaştırılan kamu görevlisi tutuklandı.

Şırnak'ta, çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği tespit edilerek gözaltına alınan ve görevinden uzaklaştırılan kamu görevlisi tutuklandı.

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Valilikten yapılan açıklamada, saat 01.00 sıralarında 155 ihbar hattına gelen çağrıda, Yeni Mahalle'de vatandaşları rahatsız edecek hal ve hareketlerde bulunan bir kişinin çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darbedildiği ihbarı üzerine olay yerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

"Olay yerinde A.A. isimli kamu görevlisinin aşırı derecede alkollü olduğu, çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği tespit edilmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli adli tahkikat başlatıldı. Şahıs gözaltına alınmış, adli ve idari soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır."

Gözaltına alınan A.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "silahla tehdit" suçundan tutuklandı. Zanlıya ayrıca çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği gerekçesiyle de para cezası uygulandı.

Yeni Mahalle, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Şırnak'ta bir kamu görevlisi hakkında adli ve idari soruşturma - Son Dakika
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