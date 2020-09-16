Böylece 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 154'e yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde terör örgütüne 2015'te katıldığı tespit edilen örgüt mensubu kentte güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı , Şırnak 'ta bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Şırnak'ta bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika

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