Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 43 gözaltı - Son Dakika

Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 43 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre ŞIRNAK'ta, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 30 Kasım ile 6 Aralık tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda 267 gram esrar, 88 gram eroin, 46 gram metamfetamin, 4 gram Hint keneviri tohumu, 27 uyuşturucu hap, 1120 paket kaçak sigara, 1700 puro, 9 cep telefonu ve 1 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.



Son Dakika

Ahmet Çakar'dan çarpıcı iddia: Rıdvan Dilmen algısı nedeniyle hakemler böyle hareket ediyor

İnşaatı mühürlendiği için bunalıma giren vatandaş evinin banyosunda ölü bulundu

Japonya'da kuş gribi salgını dalga dalga yayılıyor: 134 bin tavuk itlaf ediliyor

Kendisinden 32 yaş büyük dede yadigarı cipe gözü gibi bakıyor: Bu araç bizim her şeyimiz

10 günde ailesinden 4 kişiyi koronadan kaybetti

Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı